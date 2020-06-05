Глава Федерации бокса России предложил реформу букмекерского рынка

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв написал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением реформировать букмекерский рынок России.



Кремлев предложил ликвидировать действующие саморегулируемые организации и создать государственную публично-правовую компанию «Единый регулятор спортивного прогноза». ППК должна будет контролировать отчисления букмекеров спортивным федерациям и лигам.



Кроме того, по задумке автора, ППК получит полномочия действующих СРО и частично надзорные функции Федеральной налоговой службы (ФНС) и Роскомнадзора. При ППК будет создан Единый центр учёта переводов ставок, через который будут проходить все ставки и выплаты по ним.



«Главные цели — обеление рынка, рост собираемости налогов и внебюджетного финансирования физкультуры и спорта, а также доведение целевых отчислений непосредственно до спортсменов. Сейчас отчисления букмекеров на спорт незначительны по сравнению с прибылью и должны быть в разы больше. Кроме того огромную долю рынка занимают нелегальные конторы и онлайн-казино в зоне .com, что означает недополученные налоги и отчисления на спорт, их могла бы выявлять ППК», — заявили в пресс-службе Федерации бокса России.