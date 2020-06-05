Глава Федерации бокса России предложил реформу букмекерского рынка

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв написал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением реформировать букмекерский рынок России.
Кремлев предложил ликвидировать действующие саморегулируемые организации и создать государственную публично-правовую компанию «Единый регулятор спортивного прогноза». ППК должна будет контролировать отчисления букмекеров спортивным федерациям и лигам.
Кроме того, по задумке автора, ППК получит полномочия действующих СРО и частично надзорные функции Федеральной налоговой службы (ФНС) и Роскомнадзора. При ППК будет создан Единый центр учёта переводов ставок, через который будут проходить все ставки и выплаты по ним.
«Главные цели — обеление рынка, рост собираемости налогов и внебюджетного финансирования физкультуры и спорта, а также доведение целевых отчислений непосредственно до спортсменов. Сейчас отчисления букмекеров на спорт незначительны по сравнению с прибылью и должны быть в разы больше. Кроме того огромную долю рынка занимают нелегальные конторы и онлайн-казино в зоне .com, что означает недополученные налоги и отчисления на спорт, их могла бы выявлять ППК», — заявили в пресс-службе Федерации бокса России.
- 5 июня 2020
-
14:00
-
13:00
-
12:57
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 4 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:33
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 2 июня 2020
-
19:00