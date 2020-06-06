«Боруссия» Д — «Герта»: прогноз Алексея Андронова на матч 30-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Герта».
Ставка: победа «Герты» с форой (+1.5) за 1.93.
«Любопытный матч. Главный фактор, который может повлиять на игру, мы уже знаем: не сыграет Матс Хуммельс — у него перебор жёлтых карточек. Это очень серьёзная потеря для Дортмунда. Совершенно непонятно, в каком состоянии будет Эрлинг Холанд. Он вроде бы восстановился после травмы, но только игра покажет его состояние. Ну и Дортмунду предстоит либо менять стратегию и тактику, либо перестраивать оборону.
Судя по пресс-конференции Люсьена Фавра, будет применён второй вариант. Эмре Джан сыграет в центре защиты. На мой взгляд, это обедняет игру Дортмунда не только в защите, но и во всех остальных линиях. Джан — очень нужный футболист для середины поля. Я не уверен, что игра получится лёгкой для «Боруссии», тем более что «Герта» находится в очень хорошем состоянии — все отмечают свежесть команды Бруно Лаббадии.
Лучший вариант ставки здесь — «Герта» с форой (+1,5) мяча» за 1.93. Допускаю, что берлинцы могут проиграть с разницей в один мяч, но разгрома не жду».
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