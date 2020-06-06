«Фортуна» — «Хоффенхайм»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фортуна» — «Хоффенхайм».



Ставка: обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 за 1.88.



«Этот матч достаточно непрост для прогнозирования, хотя понятно, что эти команды находятся в разных местах турнирной таблицы. «Фортуна» ведёт борьбу за выживание, а «Хоффенхайм» может претендовать на попадание в Лигу Европы. Но «Фортуна» с приходом нового тренера Уве Реслера прибавила.



Да, было поражение от «Баварии» (0:5), но до этого «Фортуна» сыграла с «Кёльном» вничью (2:2) и обыграла «Шальке» (2:1). «Фортуна» старается играть в атаку, играть от себя. Это гораздо смелее, чем это было чуть ранее, при Функеле. Прогресс «Фортуны», как мне кажется, очевиден.



Что касается «Хоффенхайма», то у этой команды примерно те же болезни, что были и раньше. Это нестабильность и непредсказуемость результата. Плюс были кадровые проблемы в атаке. Но после обидного поражения от «Герты» «Хоффенхайм» выдал несколько положительных результатов: ничья с «Падерборном», ничья с «Кёльном», победа над «Майнцем», да и счёт там мог быть крупнее.



Мне кажется, что здесь встречаются команды, которые находятся сейчас примерно в равном состоянии. Здесь нет очевидного ярко выраженного фаворита. Если честно, я не стал бы ставить на исход. Мне кажется, что «Фортуна» дома (хоть и без болельщиков), отчаянно нуждаясь в очках, будет играть от себя в атаку. А «Хоффенхайм», в принципе, всегда так играет. Это нам обещает достаточно открытый футбол.



Это значит, что будет довольно большое количество моментов, а если команды будут хорошо их реализовывать, то будет и много голов. Поэтому я бы здесь поставил на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 2.5 с коэффициентом 1.88. Атака у обеих команд сейчас сильнее обороны».



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