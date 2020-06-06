«Фортуна» — «Хоффенхайм»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фортуна» — «Хоффенхайм».
Ставка: обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.80.
«Фортуна» и «Хоффенхайм» 5 раз встречались друг с другом в бундеслиге. Каждая команда одержала по 1 победе, а ещё 3 раза встречи завершились вничью. В 1-м круге соперники победителя выявить не сумели. Дюссельдорфцы спаслись в том поединке благодаря голу Хеннингса в концовке.
«Фортуна» борется за выживание и пока находится в зоне стыковых матчей. После паузы команда Уве Реслера набрала 5 очков и проиграла только «Баварии» в прошлом туре. А до этого дюссельдорфцы одержали волевую победу над «Шальке».
«Хоффенхайм» борется за место в зоне лиги Европы. Во втором круге команда Альфреда Схредера играет нестабильно, но в последних двух турах она одержала 2 победы: над «Кельном» — 3:1, над «Майнцем» — 1:0.
Я думаю, что матч получится результативным. Обе команды будут играть на победу. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.8».
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