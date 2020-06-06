Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«РБ Лейпциг» — «Падерборн»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Падерборн»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Падерборн».

Ставка: индивидуальный тотал «Лейпцига» в 1-м тайме больше 1.5 мяча за 2.30.

«Лейпциг» прекрасен в нынешнем сезоне, и будет очень обидно, если команда Юлиана Нагельсмана в итоге не пробьётся в Лигу чемпионов. Учитывая то, с какой плотностью идут по дистанции четыре команды вслед за «Баварией», терять очки «РБ» в предстоящем матче никак нельзя.

Соперник «Лейпцига» — «Падерборн» — самая слабая команда сезона. В прошлом туре аутсайдер пропустил 6 мячей от «Дортмунда» за один тайм. Штефан Баумгарт пытается играть в привлекательный футбол через короткий и средний пас, но класс исполнителей не позволяет ему рассчитывать на серьёзные результаты. Шансов на спасение у «Падерборна» практически не осталось — отставание от зоны стыковых матчей составляет 8 очков, от спасительного 15-го места — 9. За 5 туров до конца ликвидировать такой отрыв невероятно сложно.

«Падерборн» вынужден рисковать и играть на победу, и «Лейпцигу» это только на руку. Я думаю, «РБ» легко добьётся победы. В 1-м круге в Падерборне к 26-й минуте команда Нагельсмана забила 3 мяча. В предстоящем туре подобный сценарий может повториться. Мой прогноз — тотал голов хозяев в 1-м тайме больше 1.5 за 2.30».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020