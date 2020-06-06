«Байер» — «Бавария»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии 6 июня

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».



Ставка: тотал больше 10.5 углового за 2.08.



«Байер» дважды обыгрывал «Баварию» при Петере Боше, но в третий раз подряд одолеть мюнхенцев будет очень сложно. Команда Ганса-Дитера Флика стремится к очередному чемпионскому титулу. После паузы лидер Бундеслиги в 4 матчах наколотил уже 15 мячей и набрал максимум очков. Отрыв от главного преследователя, дортмундской «Боруссии», увеличился до 7 очков. Задача мюнхенцев сейчас — оформить чемпионство как можно раньше. Чтобы сделать ещё один шаг к итоговой победе, нужно обыграть «Байер».



Леверкузенцы после возобновления сезона провалили только один матч из четырёх — с «Вольфбсургом» — и смогли собрать 9 очков из 12. Борьба за место в четвёрке в самом разгаре. Перед туром команда Боша имеет 56 очков (столько же у мёнхенгладбахской «Боруссии»). Как и «Бавария», «Байер» играет в атаку и много забивает.



Обе команды в хорошей форме, и игра должна получиться результативной, но на голы я ставить не буду. Я дам прогноз на угловые. «Бавария» в среднем подаёт за матч 7 угловых, «Байер» — 6. Обе команды играют смело, с высоким прессингом и здорово используют фланги. Мой прогноз — тотал угловых больше 10.5 за 2,08».



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