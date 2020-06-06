«Байер» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на матч немецкой Бундеслиги

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (–1.5) за 2.20.



«У «Байера» совсем другие задачи — ему надо попасть в зону Лиги чемпионов. Леверкузен отстаёт от того же самого Дортмунда на четыре очка, а с четвёртым местом по очкам равенство. Пока на этой позиции располагается «Боруссия» Менхенгладбах, лишь по дополнительным показателям опережающая «Байер».



Но давайте вспомним матч первого круга — тогда «Байер» на чужом поле выиграл со счетом 2:1. «Бавария» в очередной раз себя показала как более классная команда, однако «Байеру» немного повезло, плюс очень здорово использовали они свои немногочисленные моменты.



Скажу больше: если мы вернёмся к чемпионату Германии сезона-2018/2019, то там «Бавария» сначала победила со счетом 3:1, а потом была победа с таким же счетом у «Байера». Получается, что в Бундеслиге «Байер» два раза подряд обыгрывает «Баварию». Именно в этом и есть стимул для Мюнхена — взять реванш.



Что касается игр предыдущего тура, то казалось, что «Баварии» ничего не нужно, но она взяла и разгромила соперника: «Фортуна» была уничтожена — 5:0. «Байер» же на выезде переиграл «Фрайбург» — 1:0. Снова забил Кай Хавертц — звезда Бундеслиги. Но в игре с «Баварией» участие Хавертца под вопросом — он получил повреждение.



У «Баварии» уже семь матчей без поражений. Нужно бы поставить на победу Мюнхена, но это очень просто. Выбираю более изощрённый вариант — победа гостей с форой (–1.5) с коэффициентом 2.20».



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