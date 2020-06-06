«Байер» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».



Ставка: победа «Байера» с форой (+1.5) за 1.73.



«Чемпионом в очередной раз станет «Бавария». Зато очень напряжённая борьба идёт за места в Лиге чемпионов. В ней как раз непосредственное участие леверкузенский «Байер» и принимает. Кроме того, напомню, что «Байер» в первом круге обыграл «Баварию» в очень красивом стиле, хорошо выстроив тактику и найдя слабые стороны в обороне «Баварии».



За исключением одного недавнего провала, когда «Байер» дома проиграл «Вольфсбургу» — 1:4, мне кажется, что команда Петера Боса — одна из самых сильных по качеству игры. Тот провал, я думаю, скорее был вызван усталостью. Петер Бос потом подтвердил это напрямую и косвенно, сильно поменяв состав в следующем матче.



Я полагаю, сейчас, когда было время спокойно отдохнуть и подготовиться к «Баварии», такого произойти не должно. «Байер» может составить «Баварии» серьёзную конкуренцию в этом матче. Хотя «Бавария», конечно, находится в великолепной форме, и понятно почему: Флик здорово команду готовит не только тактически, но и психологически. Он знает, как, с кем и когда нужно общаться, и для каждого находит время. «Бавария» пребывает в великолепном настроении, но мне при этом не кажется, что «Байер» станет для «Баварии» мальчиком для битья.



Думаю, что у Петера Боса будет план на игру. Я уже говорил, что «Байер» здорово умеет реализовать, он хорош в прессинге и быстрых атаках. Мне кажется, что «Баварию» ждёт очередной тяжёлый матч. Такой, как был в Дортмунде, а не такой, какой был с «Фортуной».



Я бы не ставил на то, что «Бавария» уверенно выиграет с большим преимуществом. Более того, я считаю, что «Байер» может побороться за ничью, а если и проиграет, то вряд ли крупно. Я бы поставил на «Байер» с форой (+1,5) и коэффициентом 1.73».



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