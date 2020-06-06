«Байер» — «Бавария»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 30-го тура чемпионата Германии

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».
Ставка: процент владения мячом у «Байера» больше 44.5 за 1.87.
«Вот что я вам посоветую. Я не хочу как-то рисковать, залезать в тотал, хотя смотрится здесь тотал больше, да и всякие другие варианты, связанные с результативностью. Но мало ли что может произойти в этом невероятно важном матче для «Байера»?
Я придумал кое-что эксклюзивненькое. Ведь «Бавария» и «Байер» — это две команды, которые доминируют в чемпионате Германии по владению мячом. 64% — средний показатель контроля мяча у «Баварии», 61% — у «Байера».
«Байер», хоть и с условностями, но играет дома. «Байеру» победа нужнее, потому что ему нужно поддерживать темп, нужно брать очки. Наверняка в какой-то момент «Байер» будет проигрывать. «Бавария» в связи с этим ослабит давление и отдаст мяч. В конце концов, Петер Бош невероятно упрям, у него есть свои принципы, которые держатся на контроле мяча, на прессинге. Даже с «Баварией» он не будет отступать от своих принципов.
Я думаю, что «Байер» достаточно времени с мячом проведёт. Предлагаю вам вариант: процент владения мячом у «Байера» больше 44.5. То есть 45%, 46% и даже больше. Коэффициент там в районе 1.90. Нравится? Пользуйтесь. Удачи вам».
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