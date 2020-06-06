«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.39.

«Сложно прогнозировать этот поединок, так как считаю, что «Торпедо» — фаворит, а «Слуцк» тоже претендует на лидерство в чемпионате, и вполне успешно. Мне больше симпатично «Торпедо», но и «Слуцк» — тоже команда сильная, и я здесь готов к тому, что гости не проиграют, и не уверен в том, что хозяева выиграют. Конечно, прямо в уверенную победу «Торпедо» не очень верится, и это было видно по игре со «Смолевичами» — уж очень тяжело было команде.



Не знаю почему, но у меня есть ощущение, что торпедовцы должны разыграться и включить режим лидера по типу БАТЭ, начиная всех крушить. Да, многие игроки у гостей по разным причинам не играют — то ли из-за болезни или ещё по каким-либо причинам, — но и «Слуцк» в последнем своем матче в чемпионате минимально уступил на выезде «Минску». У хозяев поля открытый стиль игры, и с первых туров они претендовали на то, чтобы быть атакующей командой. Но «Торпедо» — более рациональный коллектив. Нельзя сказать, что оборонительный, но немалую роль играет значение тренера, который должен уметь спрятать недостатки или пытаться их исправлять и проявлять сильные стороны команды.

У «Торпедо» есть этот баланс. Как в атаке, так и в обороне они хороши, и я считаю, что это одна из немногих ярких команд чемпионата. Нельзя сказать, что «Торпедо» играет на своем максимуме, но целостность на поле проявляется очень хорошо, несмотря на отсутствие ряда игроков».