«Байер» — «Бавария»: прогноз Владислава Радимова на матч немецкой Бундеслиги

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.20.



«Бавария» поймала такой ход, что остановить их будет просто невозможно. «Байер» не умеет защищаться. Ставлю на «Баварию», но чуть-чуть подстрахуюсь, так как против Дортмунда мне немного не повезло, а здесь победу «Баварии» с форой -1,5 надо брать, а также индивидуальный тотал «Баварии». Ещё хороший вариант — гол Левандовски, он сейчас в потрясающей форме. Уверен в победе «Баварии». Думаю, все в этом уверены, невозможно, чтобы она не обыграла «Байер».



Не сомневаюсь, что «Бавария» забьёт как минимум три раза и Левандовски забьёт очередной гол. Возможно, не один. У него очень много моментов, и игра заточена под него.



«Байер» не пропустил в прошлом туре и обыграл «Фрайбург», но это совсем другая история, хотя даже в том матче «Фрайбург» создавал моменты и мог забить. «Байер» любит играть в открытый футбол, атаковать, но делает это гораздо хуже, чем «Боруссия» Дортмунд, с которой «Бавария» сыграла на ноль. К тому же «Бавария» понимает, что это ключевой матч: если выиграют, то практически становятся чемпионами. Никаких шансов нет у «Байера».



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«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Хаверц выстрелят после перерыва За четыре тура соперники оформили пять мячей в начале вторых таймов.