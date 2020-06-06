Прогнозы на футбол: «Байер» — «Бавария» и другие матчи для ставок 6 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, запланированных на 6 июня.



Пока не стартовали Примера и Серия А, основное внимание приковано к Бундеслиге. Сегодня суперматч — в Леверкузене «Байер» постарается остановить «Баварию». Начало – в 16:30 мск. Мюнхенцы могут позволить себе даже проиграть, а вот «Байер» ведёт отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов. Сегодня в Германии встретятся также «Айнтрахт» с «Майнцем», «Фортуна» — с «Хоффенхаймом» и «РБ Лейпциг» — с «Падерборном». Матчи начнутся в 16:30. В 19:30 — матч дортмундской «Боруссии» с «Гертой».



Еще одна интереснейшая игра! 4 матча запланировано в очередном туре Высшей лиги Беларуси. Центральные встречи – «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Брест» — «Минск». Кроме того, «Ислочь» сыграет с «Рухом», а «Славия» — с «Неманом».



Кроме того, можно будет сделать ставки на матчи в Болгарии, Венгрии, Израиле, Литве, Польше, Сербии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии.