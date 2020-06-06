«Байер» — «Бавария»: трансляция матча, во сколько начало, по какому каналу смотреть

«Байер» принимает «Баварию» в матче 30-го тура чемпионата Германии 6 июня. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Поставить на ничью можно за 5.45.



Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.



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