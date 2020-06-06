«Боруссия» Дортмунд — «Герта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Герта».
Ставка: победа «Герты» с форой (+1.5) за 1.93.
«Одна из интереснейших игр тура состоится в Дортмунде, куда приезжает «Герта». Берлинцев называют открытием Бундеслиги после рестарта. В четырёх турах у команды Лаббадии три победы и ничья в Лейпциге, где «Герта» не играла хуже.
«Боруссия» уже признала поражение в чемпионате. Цорк сказал, что они вряд ли будут бороться за чемпионство. Задача — удержать второе место. «Боруссии» будет непросто, тем более что Холанд испытывает проблемы с коленом (он играть не будет). Но мы видим, что с «Падерборном» это не помешало «Боруссии» показать яркий футбол во втором тайме, забить шесть мячей. С «Гертой» будет куда сложнее.
Интересный факт: за последние четыре встречи в лучшем случае «Боруссия» выигрывала с разницей в один мяч. В первом круге «Боруссия» победила — 2:1, в прошлом сезоне в Берлине «Боруссия» победила — 3:2, а в Дортмунде была ничья — 2:2. Если расширять горизонты, то в последних восьми матчах только один раз «Боруссия» обыграла «Герту» с разницей более чем в один мяч. Это было в сезоне-2017/2018, когда «Боруссии» удалось победить — 2:0.
Учитывая нынешнее состояние «Герты», учитывая, что не будет Холанда, я бы сыграл «от гостей». Мой прогноз — «победа «Герты» с форой (+1.5) мяча» за 1.93. Если уж они такую крутую игру навязали в гостях «Лейпцигу», почему бы не сделать то же самое с Дортмундом».
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