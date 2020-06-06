«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставка на матч 12-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: ИТМ 1 гола «Слуцка» за 2.03.



«Автозаводцы» выступают куда стабильнее оппонента. В восьми предыдущих турах они уступили лишь однажды, да и то потому, что на гостевую встречу с «Неманом» (1:3) пришлось выйти без нескольких футболистов основы из-за подозрения на коронавирус. В остальном «Торпедо» мало пропускает и стабильно набирает очки.



Статистика очных встреч также полностью на стороне гостей. В пяти предыдущих поединках жодинцы добыли четыре победы при одной ничьей, пропустив за 450 минут лишь дважды. С учётом слабой формы «Слуцка» и этих цифр, гораздо логичнее отталкиваться от подопечных Юрия Пунтуса. Благо что линия позволяет. Даже П2 с нулевой форой идёт за вполне крепкий коэффициент 1.80.

Альтернативные варианты — «ИТМ 1 гола «Слуцка» за 2.03», а также «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90». «Торпедо» в принципе редко выдаёт верх, да и история противостояния с этим согласна».