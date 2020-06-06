«Славия» — «Неман»: прогноз и ставка на матч 12-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Славия» — «Неман».
Ставка: победа «Славии» с нулевой форой за 1.86.
«Неман» долго находился рядом с зоной стыков, однако в двух предыдущих турах набрал максимально возможные шесть очков. Сперва он разобрался в родных стенах с крепким «Торпедо-БелАЗ» (3:1), хотя тут нужно сделать важную поправку: у жодинцев на поле из-за подозрения на коронавирус не вышли несколько основных футболистов. А спустя неделю «олени» в меньшинстве одолели на выезде «Городею» (2:0) — остались вдесятером в дебюте второго тайма, но не опустили рук и забили дважды.
Вроде бы гости сейчас смотрятся повеселее, однако есть нюанс. Дело в том, что сойдутся две классические домашние команды. «Славия» в пяти матчах в родных стенах потерпела лишь одно поражение, хотя успела принять БАТЭ, «Рух» и «Торпедо-БелАЗ». А «Неман» набрал на выезде только четыре балла.
Больше того — в пяти домашних встречах гродненцы отличились 11 раз, а в пяти гостевых — всего трижды. От этого и будем отталкиваться. ИТМ 1 гола «Немана» за 1.89 смотрится надёжно, альтернативные варианты — «П1 с нулевой форой за 1.86» и «1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81». Предпосылок для высокой результативности не много, а свои стены должны помочь «славянам» зацепиться».
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