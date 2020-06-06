«Байер» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».



Ставка: тотал больше 1.5 мяча в каждом тайме за 2.85.



«Подопечные Петера Боша всегда и везде хотят действовать от себя: играют первым номером, стараются максимально быстро возвращать мяч после потерь. Собственно, по проценту владения (59,9%) они занимают второе место в чемпионате Германии, уступая только «Баварии» (62,6%).



«Байер» прекрасно знает, что играть на ноль с такими мюнхенцами безнадёжно: Левандовски и Мюллер сумеют найти пространство и хорошенько приложиться. Терять хозяевам нечего, ведь они и так располагаются на пятой позиции. Впрочем, в следующем туре действующий чемпион сразится с «Боруссией» М, а это главный конкурент в борьбе за четвёртую строчку.



То есть положение нельзя назвать безнадёжным, так как «жеребята» наверняка останутся с пустыми руками уже через неделю. В такой ситуации леверкузенцы постараются делать то, что умеют лучше всего: нагнетать темп и идти в атаку, а там надеяться на ошибки оппонента и собственную хорошую реализацию.



В шести предыдущих очных встречах проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», так что отталкиваться от верха действительно гораздо логичнее. Мюнхенцы создали комфортный задел и могут играть в своё удовольствие — даже в случае неудачи они останутся хозяевами положения.



А вот оборона у них далека от идеальной, ошибки случаются довольно часто. Любопытно выглядит ставка «тотал больше 1.5 мяча в каждом тайме» за 2.85».



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«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Хаверц выстрелят после перерыва За четыре тура соперники оформили пять мячей в начале вторых таймов.