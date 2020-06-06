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Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер: прогноз и ставка на бой UFC 250

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер: прогноз и ставка на бой UFC 250
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер, который состоится завтра, 7 июня 2020 года.

Ставка: победа Нуньес нокаутом за 1.67.

«Спенсер — молодая (всего 29 лет), но довольно известная спортсменка с неплохим послужным списком. Она, например, управилась за 3,5 минуты с Меган Андерсон, а единственное поражение в карьере потерпела от Крис Сайборг, да и то решением судей.

Канадка хороша в партере, так что сценарий боя Нуньес против де Рандами повториться не должен. В стойке Спенсер не столь опасна, хотя защищается от ударов неплохо. Это достойный представитель рейтинга, который вполне заслуживает титульного поединка.

И всё же для нынешней Нуньес этого мало. Львица в полном порядке, а мощи её удара хватит, чтобы сотрясти соперницу одним-двумя попаданиями. Скорее всего, бразильянке потребуется какое-то время, чтобы приноровиться к защите Спенсер и найти в ней брешь, но постепенно она пристреляется и без особых хлопот добудет победу.

В быстрое завершение поединка мы не верим — защищается канадка недурно. Однако бой будет состоять из пяти раундов, и этого вполне достаточно, чтобы действующая чемпионка донесла несколько сокрушительных ударов и добила претендентку. Ждём победу нокаутом во втором-четвёртом раунде».

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер. Прогноз на UFC 250: Львица уничтожит претендентку
Если бразильянка выйдет на бой в оптимальной форме, шансов у соперницы не будет.
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