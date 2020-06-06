«Байер» — «Бавария»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!
Сегодня, 6 июня, «Байер» сыграет с «Баварией» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Начало — в 16:30 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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