«Унион» — «Шальке-04»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги 7 июня

Футбольный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Унион» — «Шальке-04».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Когда-то, наверное, должна прерваться неудачная серия «Шальке», тем более что над ним сейчас все смеются. Команда сыграла четыре матча после паузы и пропускала в них последовательно 4, 3, 2 и 1 мяч. Если верить в эти цифры статистики, то можно предположить, что с «Унионом» сыграют на ноль. Но глядя на игру «Шальке», думаю, что на ноль она не сможет сыграть даже против «Униона» в Берлине.
Предвижу, что настрой у «Шальке» будет максимально серьёзный. Их «полоскает» вся Германия, называет худшей командой страны, даже если рассматривать вторую Бундеслигу, а то и третью. Из этой ситуации надо выходить. Но повторюсь: «Шальке» в обороне недостаточно крепок».
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