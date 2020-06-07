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«Аугсбург» — «Кёльн»: прогноз Эльвина Керимова на матч 30-го тура Бундеслиги

«Аугсбург» — «Кёльн»: прогноз Эльвина Керимова на матч 30-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Аугсбург» — «Кёльн».

Ставка: обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.91.

«Встречаются соседи по таблице:«Кёльн» находится на 12-м месте, «Аугсбург» — на 13-м. Баварцы находятся в опасной близости от зоны стыковых матчей, поэтому им нужна победа. Команда Маркуса Гисдоля чувствует себя спокойно — отрыв от «Фортуны» составляет 6 очков. Но расслабляться пока рано.

Матчи «Кёльна» после паузы получаются очень результативными: во всех проходила ставка «обе забьют и тотал голов больше 2.5». У «Аугсбурга», наоборот, матчи получаются не очень яркими.

Команда Хайко Херрлиха будет играть на победу, а «Кёльн», играющий смело, найдёт чем ответить. Я думаю, матч получится результативным. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.91».

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