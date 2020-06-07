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«Вольфсбергер» — ЛАСК: прогноз Олега Жукова на матч чемпионата Австрии

«Вольфсбергер» — ЛАСК: прогноз Олега Жукова на матч чемпионата Австрии
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 24-го тура австрийской Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вольфсбергер» — ЛАСК.

Ставка: тотал больше 4.5 ЖК за 1.85.

«Начиная с прошлого сезона, чемпионат Австрии разыгрывается в два этапа. 12 команд после двухкругового турнира делятся на две шестёрки. В сезоне-2018/2019 отмечена интересная тенденция: если в регулярке средний тотал ЖК за матч составил 3,7, то в матчах чемпионской группы вырос до 5,4 в среднем за игру. Уже в регулярном сезоне-2019/2020 в среднем было 4,5 ЖК, и думается, что прошлогодняя тенденция сохранится.

«Вольфсбергер» и «ЛАСК» сейчас бьются за вторую путевку в Лигу чемпионов — первую привычно практически застолбил «Зальцбург», уже оторвавшись на 5 очков от 2-го места. Так что драка ожидается нешуточная, тем более что в 7 последних личных встречах соперники лишь 1 раз не добрались до 4 ЖК, а в среднем было 5,6 ЖК. В прошлом сезоне «Вольфсбергер» и «ЛАСК» также играли в чемпионской группе, 5 и 7 ЖК было в личных встречах при двух удалениях. И это при том, что «ЛАСК» дважды выиграл по 3:0.

Арбитр нашего поединка Александер Харкам в прошлогоднем турнире сильнейших судил дважды ( оба раза — «ЛАСК») и показал 10 ЖК».

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