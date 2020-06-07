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«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Виктора Гусева на матч Бундеслиги 7 июня

«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Виктора Гусева на матч Бундеслиги 7 июня
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Вольфсбург».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Вольфсбург» находится на комфортном шестом месте. Что касается будущих хозяев, то «Вердер» только 17-й. И всё, что происходит с ним в этом сезоне, уже окрестили бременской катастрофой. Команда раздираема внутренними противоречиями, ну и вот такая неудачная в этом сезоне игра исторически сильной команды.

Но с другой стороны, в предыдущем туре «Вердер» сумел на выезде переиграть «Шальке-04» со счетом 1:0, немного поправив свое турнирное положение.

«Вольфсбург» бросает с одного полюса на противоположный. После неожиданной победы над «Байером» в Леверкузене (4:1) многие ждали продолжение, но последовало поражение от «Айнтрахта» (1:2). В последних восьми матчах между «Вердером» и «Вольфсбургом» «Вердер» шесть раз победил и два матча завершил вничью, то есть ни одного поражения в последних восьми матчах.

Хотел бы обратить внимание ещё вот на что: в семи последних личных встречах из восьми забивали обе команды. Вот и в первом круге была гостевая победа (3:2).

Пойдут в атаку и те и другие. Точно у себя дома побежит вперёд, спасать ситуацию, «Вердер». Но оборона у обеих команд не такая хорошая, чтобы сыграть этот матч на ноль».

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