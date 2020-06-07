«Динамо» Киев — «Александрия»: прогноз Игоря Гамулы на матч 25-го тура УПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Динамо» Киев — «Александрия».



Ставка: обе забьют за 2.14.



«В прошлом туре «Динамо» очень сильно провело первый тайм в матче с «Шахтёром», но второй тайм оказался неожиданно слабым. Не хватило физических кондиций? Возможно. Хотя знаю, что Алексей Михайличенко очень много работает над этим.



Более того, «Динамо» после поражения от Донецка выкатилось за пределы тройки и сейчас идёт четвертым, рискуя по итогам сезона остаться без квалификации Лиги чемпионов. О чемпионстве не идёт и речи, поскольку «Шахтёр» опережает Киев уже на 16 очков.



Ну а «Александрия» добилась победы над «Зарёй» — очень крепкой «Зарёй». Поэтому в Киев «Александрия» едет с хорошим настроением. «Динамовцам» надо реабилитироваться в глазах болельщиков за неприятное поражение от «Шахтёра».



«Александрия» ни в коем случае не будет уступать. Ей надо догонять те команды, которые ушли на три очка вперёд, — «Десну», «Зарю» и «Динамо». Мой прогноз — обе команды забьют».