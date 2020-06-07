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«Шахтёр» С — «Энергетик-БГУ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси

«Шахтёр» С — «Энергетик-БГУ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Энергетик-БГУ».

Ставка: «Энергетик-БГУ» не проиграет за 2.81.

«Беларусь нас не оставляет. Это хорошо, потому что она не оставляла нас в сложное время, и сейчас, когда началось много другого хорошего футбола, она продолжает оставаться с нами. В этом туре нас ждёт центральный матч. Кто-бы мог подумать, что это будет матч «Шахтёр» Солигорск — «Энергетик-БГУ»! Но это действительно так.

Обе команды борются за лидерство, обе больше месяца не проигрывают. Игра выглядит абсолютно равной. Интересно, что по коэффициентам букмекеров явным фаворитом кажется солигорский «Шахтёр».

Я с этим не согласен. Мне кажется, что обе команды сейчас примерно в одинаковой форме. Уж точно «Энергетик-БГУ» — не аутсайдер этого матча, даже несмотря на то что он играет в гостях.

Я предлагаю сыграть просто от коэффициента. Если коэффициент явно завышенный, то надо ставить. Это будет плюсовая ставка. Мне очень нравится вариант ставки на то, что «Энергетик-БГУ» не проиграет. Предлагаю вам в этом матче Х2 с коэффициентом 2.81. Будем надеяться, что «студенты», как их называют, не подкачают».

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