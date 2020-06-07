«Шахтёр» С — «Энергетик-БГУ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Энергетик-БГУ».
Ставка: «Энергетик-БГУ» не проиграет за 2.81.
«Беларусь нас не оставляет. Это хорошо, потому что она не оставляла нас в сложное время, и сейчас, когда началось много другого хорошего футбола, она продолжает оставаться с нами. В этом туре нас ждёт центральный матч. Кто-бы мог подумать, что это будет матч «Шахтёр» Солигорск — «Энергетик-БГУ»! Но это действительно так.
Обе команды борются за лидерство, обе больше месяца не проигрывают. Игра выглядит абсолютно равной. Интересно, что по коэффициентам букмекеров явным фаворитом кажется солигорский «Шахтёр».
Я с этим не согласен. Мне кажется, что обе команды сейчас примерно в одинаковой форме. Уж точно «Энергетик-БГУ» — не аутсайдер этого матча, даже несмотря на то что он играет в гостях.
Я предлагаю сыграть просто от коэффициента. Если коэффициент явно завышенный, то надо ставить. Это будет плюсовая ставка. Мне очень нравится вариант ставки на то, что «Энергетик-БГУ» не проиграет. Предлагаю вам в этом матче Х2 с коэффициентом 2.81. Будем надеяться, что «студенты», как их называют, не подкачают».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 7 июня 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
- 6 июня 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45