«Унион» — «Шальке-04»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Германии 7 июня

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Унион» — «Шальке-04».



Ставка: победа «Шальке» за 3.00.



«Не понимаю, как «Шальке» умудрился потерять всё. Хотя «Унион» тоже разочаровал, и обе команды не знают, как одержать свои победы. Букмекеры почему-то видят фаворитом «Унион» в этой встрече, но я не особо соглашусь с этим, и во всяком случае сказал бы, как Карпин в своё время, «игра была равна…».



После возобновления чемпионата Германии «Унион» не смог войти качественно в турнир, но к «Шальке» были симпатии изначально — и вдруг такое разочарование. Поэтому оба соперника непонятно каким образом собираются выходить из штопора.



«Шальке» после возобновления турнира проиграл все матчи, и я не мог себе представить, что так халатно можно было отнестись к Бундеслиге. Футбольная команда — это ведь как живой человеческий организм, и как заболевает человек, так и у команды бывает плохое самочувствие и нестабильное психологическое состояние. Вот и у «Шальке» явный признак депрессии, произошёл психологический надлом. Разные команды выходят из таких ситуаций по-разному: одни меняют тренера, другие стараются вывести игроков из этого состояния. Сейчас все игроки «Шальке» играют ниже своего уровня, и в таких случаях нужна встряска или психологическое влияние — и всё может поменяться от одного матча, в котором улыбнётся удача.

После встряски игроки находят свою игру, проявляется индивидуальное мастерство. Но на данный момент этого толчка пока что не видно. Если не выигрывать у «Униона», тогда я не знаю, с кем «Шальке» будет набирать очки. Несмотря на то что «Шальке» себе «привозит» необязательные мячи, удача может наградить своим вниманием и эту команду».



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