«Белшина» — «Динамо» Минск: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Белшина» с форой (+1) за 2.10.



«В этой встрече попробую удивить. Мне кажется, что «Белшина» способна не проиграть и вполне сможет заработать хоть какие-нибудь очки. Думаю, что хозяева по меньшей мере смогут сыграть вничью с таким соперником, как «Динамо». Несмотря на то что «Белшина» в прошлом туре уступила на своем поле «Славии-Мозырь», хотя и выиграла тогда первый тайм, забив два мяча, думаю всё-таки, что «Динамо» не сможет выиграть в этой встрече.



Команда гостей пока что никак себя не проявляет, и поэтому я склоняюсь больше к ставке на хозяев поля. «Белшина» старается забивать и не отсиживаться в обороне, но и «Динамо» отличается забитыми мячами практически в каждом поединке, и не смогло забить только в последней встрече солигорскому «Шахтёру». Не рискну, конечно, ставить на результативную ничью, но уверен, что «Белшина» не проиграет с разницей больше чем в один мяч».



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