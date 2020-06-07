На что ставить 7 июня: «Вердер» — «Вольфсбург» и другие матчи для прогнозов

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращаются в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 7 июня.
В чемпионате Германии тремя матчами завершится 30-й тур. В 14:30 мск в Бремене начнётся встреча «Вердер» — «Вольфсбург», в Берлине спустя два часа выяснять отношения будут «Унион» и «Шальке-04», а в 19:00 прозвучит свисток для «Аугсбурга» и «Кёльна».
Три игры пройдут в Беларуси, здесь к концу подходит 12-й тур Высшей лиги. В 16:00 мск стартует битва «Витебска» и БАТЭ, в 18:00 — «Белшины» и минского «Динамо», в 20:00 — «Шахтёра» из Солигорска и «Энергетика-БГУ». В чемпионате Португалии 25-й тур завершится игрой «Риу Аве» и «Пасуш де Феррейра» (23:00 мск).
В чемпионате Украины набирает обороты вторая стадия сезона, хотя очередной титул «Шахтёра» вопросов уже не вызывает. Здесь состоятся четыре поединка: «Олимпик» — «Мариуполь» (14:00 мск), «Динамо» Киев — «Александрия» (17:00), «Львов» — «Днепр» (19:30) и «Ворскла» — «Карпаты» (19:30).
Выделим также чемпионат Дании. Тут в один день пройдут все семь матчей 26-го тура, каждый из которых начнётся в 18:00 мск. Причина проста: на этом завершится первый этап сезона, после чего шестёрка лучших разыграет чемпионство и места в еврокубках, а остальные поборются за выживание.
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