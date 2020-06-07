«Унион» — «Шальке-04»: трансляция матча 7 июня, где смотреть, по какому каналу покажут

Сегодня, 7 июня, «Унион» примет «Шальке» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех гостей оценён коэффициентом 3.16. Поставить на ничью предлагается за 3.34.



Букмекеры считают, что матч «Унион» — «Шальке» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

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