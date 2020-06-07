«Шахтёр» С — «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Энергетик-БГУ».



Ставка: победа «Энергетика» с форой (+1) за 2.17.



«Шахтёр» долго запрягал и поначалу забивал по большим праздникам, но постепенно набрал крейсерский ход. В шести предыдущих поединках одержано пять побед при одной ничьей. И самое главное — за эти 540 минут «горняки» не пропустили ни разу, хотя пересекались, например, с действующим чемпионом «Динамо-Брест», крепкой «Ислочью» и минским «Динамо».



Благодаря рывку подопечные Юрия Вернидуба вошли в группу лидеров. После 11 туров они занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 21 очко. «Торпедо-БелАЗ» находится выше только по дополнительным показателям, а «Энергетик» оторвался на один пункт.



Следовательно в случае победы хозяева как минимум ворвутся в топ-3. Букмекеры практически не сомневаются в успехе «кротов», давая на их победу унылый коэффициент 1.48. Шансы клуба из Солигорска действительно смотрятся выше, но оценивать вторую команду турнира на уровне аутсайдера всё же неправильно.



На наш взгляд, гости дадут фавориту бой. Прервать сухую серию противника им тоже вполне по силам, никаких проблем с созиданием тут нет. Брать ли Х2 за 2.81 — дело вкуса, благо что оба поражения в нынешнем сезоне «Шахтёр» потерпел именно на своём поле. Мы предпочтём подстраховаться и возьмём П2 с форой (+1) за 2.17».



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