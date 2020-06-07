Букмекеры: Байден обошёл Трампа в предвыборной гонке в США

3 ноября 2020 года в США пройдут выборы президента. До массовых протестов из-за смерти Джорджа Флойда фаворитом считался действующий президент Дональд Трамп. Теперь букмекеры склоняются к победе кандидата от демократической партии Джо Байдена.

Поставить на переизбрание Трампа на второй срок можно было за 1.82, что соответствовало 55% вероятности. Успех Байдена оценивался коэффициентом 2.20 (45%).

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Сейчас победа представителя республиканской партии Трампа идёт за 2.05 (49%). При ставке в 1000 рублей можно получить 2050 рублей в случае переизбрания Дональда.

На итоговый триумф Байдена коэффициент упал до 1.95 (51%). Пари на сумму 1000 рублей при удачном раскладе принесёт 1950 рублей.

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