Победа Нуньес над Спенсер на UFC 250 принесла клиенту БК рекордные $ 1,167 млн
В США клиент букмекерской компании поставил $ 1 млн на победу бразильянки Аманды Нуньес над канадкой Фелисией Спенсер в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 250.
Для Нуньес бой со Спенсер стал первой защитой титула в полулёгком дивизионе. Бой завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением.
Ставка прошла, в результате игрок получил $ 1,167 млн выигрыша. Это самая крупная выплата в истории по ставкам на смешанные единоборства.
На счету Нуньес 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. Спенсер в свою очередь потерпела 2-е поражение при 8 победах.
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