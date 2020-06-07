Победа Нуньес над Спенсер на UFC 250 принесла клиенту БК рекордные $ 1,167 млн

В США клиент букмекерской компании поставил $ 1 млн на победу бразильянки Аманды Нуньес над канадкой Фелисией Спенсер в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 250.

Для Нуньес бой со Спенсер стал первой защитой титула в полулёгком дивизионе. Бой завершился победой Аманды Нуньес единогласным решением.

Ставка прошла, в результате игрок получил $ 1,167 млн выигрыша. Это самая крупная выплата в истории по ставкам на смешанные единоборства.

На счету Нуньес 20 побед в смешанных единоборствах и 4 поражения. Спенсер в свою очередь потерпела 2-е поражение при 8 победах.

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