«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Вольфсбург».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.



«Вердер» никак не может выбраться со дна турнирной таблицы (17-е место). После рестарта были неплохие матчи — две победы в гостях, а вот дома бременцы ничего не могут поделать с соперниками. Проигрыш (1:4) в матче с «Байером», ничья (0:0) с Менхенгладбахом, а в перенесенном матче проиграли (0:3) «Айнтрахту».



«Вольфсбург» ведёт борьбу за попадание в еврокубки. Команда Гласснера пока на шестом месте.



В этой встрече, на мой взгляд, ничья не устроит ни тех, ни других. Есть искушение сыграть верх — они много друг другу забивают. В первом круге «Вердер» выиграл на выезде — 3:2, до этого была ничья — 1:1 в Вольфсбурге. В семи последних встречах из восьми команды обменивались забитыми мячами. И напрашивается вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Но сыграл бы «тотал больше 2,5 мяча» за 1,83. «Вердер» много пропускает. Это самая пропускающая команда в Бундеслиге, только «Майнц» может конкурировать. Учитывая атаку «Вольфсбурга», а там есть кому исполнить и завершить, стоит ждать забитых мячей».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз: Классен и Арнольд поддержат статистический тренд В 10 из 12 очных поединков непременно забивали обе команды.