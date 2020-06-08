Курс доллара США. Прогноз эксперта: рубль продолжит укрепляться

Аналитик «Альфа-банка» Елизавета Наумова дала прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Уже в конце прошлой недели рубль в паре с долларом уверенно обновил свои трёхмесячные максимумы. В понедельник же, после того как стали известны позитивные итоги встречи министров ОПЕК+, можно предположить рост нефтяных котировок, которые потащат рубль вверх. Сложно сказать, что будет сегодня, но к середине недели российская валюта должна пробить отметку 68 с дальнейшим укреплением в районе 67,50-67,90. Впрочем, вполне возможно, что исход субботнего заседания уже заложен в цены «чёрного золота», так что может последовать фиксация прибыли. В общем, многое зависит от того, какие настроения будут среди участников, как нефтяных, так и валютных торгов», – сказала Наумова.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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