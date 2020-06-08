Курс доллара США. Прогноз аналитика: рубль может пробить отметку 67

Аналитик QBF Олег Богданов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Основные игроки нефтяного рынка договорились пролонгировать соглашения ОПЕК+, поэтому предстоящая неделя сложится для рубля очень успешно. Мы считаем, что в ближайшей перспективе укрепление курса продолжится. Можно даже предположить, что нацвалюта будет тестировать нижнюю границу диапазона 67,00-72,00. Такой благоприятный период для роста рубля вряд ли продлится очень долго, но пока российская валюта выглядит солидно, чем и следует воспользоваться», – считает Богданов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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