Курс доллара США. Прогноз специалиста: доллар будет падать недолго

Аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Доллар выглядит перепроданным. А это создаёт очень большие риски для отскока. Мы считаем, что инвесторы чрезмерно увлеклись, скупая рисковые активы. Но за покупками на торговых площадках пока стоят смягчения политики от мировых регуляторов, которые выдавливают инвесторов на фондовые рынки и в доходные валюты. Вероятный отскок доллара может привести к восстановлению курса рубля в пределах 70-71. А вот единая валюта ЕС, напротив, может сползти к 77, так как на глобальном рынке евро выглядит перекупленным и совсем беззащитным», – отметил Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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