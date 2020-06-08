Курс доллара сегодня. Прогноз трейдеров: рубль укрепится в диапазоне 67-68

Аналитики Sberbank CIB дали прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль до конца месяца может укрепиться в коридоре 67-68. Такой сценарий возможен при значительных продажах валюты со стороны экспортеров и по-прежнему высоким продажах валюты в рамках бюджетного правила. При этом курс может ощутить поддержку уже сегодня, так как Норникель выплатит почти 90 млрд рублей дивидендов. Это сыграет за рубль, который при выполнении вышеуказанных факторов имеет отличные шансы укрепиться в июне в паре с долларом в диапазоне 67-68», – говорится в прогнозе.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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