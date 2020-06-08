Эксперты: Макгрегор может перейти в бокс после ухода из UFC

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры. Это уже третье подобное заявление ирландца, но кажется, что на этот раз Конор не лукавит. Он заявил, что не видит достойных соперников и больше не получает удовольствия от боев.



Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор решит перейти в профессиональный бокс. Сделать ставку на то, что ирландец проведёт бой по правилам бокса до конца 2020 года, можно с коэффициентом 5.00. Это примерно 18% вероятности. Потсавить на то, что такого поединка не случится, можно за 1.15 (82%).



В своём последнем на текущий момент бое Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне. Это произошло в январе 2020 года в рамках турнира UFC 246. Всего на счету 31-летнего ирландца 22 выигранных боя из 26.



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