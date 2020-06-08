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Букмекеры оценили вероятность возвращения Макгрегора к профессии сантехника

Букмекеры оценили вероятность возвращения Макгрегора к профессии сантехника
Ставки / Прогнозы 0

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о завершении карьеры. Это уже третье подобное заявление ирландца, но кажется, что на этот раз Конор не лукавит. Он заявил, что не видит достойных соперников и больше не получает удовольствия от боев.

Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор после завершения карьеры вернётся к своей первой профессии и станет работать сантехником. Правда, вероятность этого крайне мала. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 250.00. Это меньше 1% вероятности.

В своём последнем на текущий момент бое Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне. Это произошло в январе 2020 года в рамках турнира UFC 246. Всего на счету 31-летнего ирландца 22 выигранных боя из 26.

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