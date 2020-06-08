Букмекеры: «Боруссия» М не попадёт в Лигу чемпионов в следующем сезоне

До завершения чемпионата Германии по футболу осталось всего четыре тура. С чемпионом, кажется, всё ясно — «Бавария» оторвалась от ближайшего преследователя на 7 очков. А вот борьба за попадание в топ-4 и место в Лиге чемпионов идёт нешуточная. Букмекеры принимают ставки на то, кто получит путёвку в главный еврокубковый турнир.
Позиции «Баварии» и дортмундской «Боруссии» незыблемы. Баварцы уже точно не вылетят из первой четвёрки, у Дортмунда отрыв в 7 очков от 5-го места — букмекеры даже не принимают ставки на подобный расклад. Из оставшихся команд фаворит — «РБ Лейпциг». Сделать ставку на то, что команда Юлиана Нагельсмана будет в топ-4, можно с коэффициентом 1.05. Это примерно 91% вероятности. Сейчас у клуба из Лейпцига отрыв в 3 очка от пятого места.
Основная борьба за место в Лиге чемпионов развернётся между леверкузенским «Байером» и мёнхенгладбахской «Боруссией». У этих клубов сейчас по 56 очков. По дополнительным показателям впереди Гладбах, но букмекеры видят фаворитом клуб из Леверкузена. Поставить на то, что «Байер» окажется в первой четвёрке, можно с коэффициентом 1.50. Это около 62% вероятности.
Сделать ставку на то, что в четвёрку войдёт «Боруссия», можно за 2.40. Это около 42% вероятности.
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