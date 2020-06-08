Эксперты назвали фаворита баскетбольной Бундеслиги

После пандемии коронавируса спорт постепенно возвращается на арены. В баскетболе, как и в футболе, впереди всех Германия. Бундеслига возобновилась в новом формате. Букмекеры принимают ставки на победителя чемпионата.



По оценке аналитиков, фаворит — «Бавария», коэффициент на её победу — 2.00. Все матчи финального этапа проходят в Мюнхене, да и до паузы в чемпионате команда Оливера Костича выглядела очень уверенно. Но в первой же игре после возобновления лиги баварцы проиграли «Ульму» — 85:95. Сказалось отсутствие главной звезды команды. Грег Монро не прилетел в Германию из США.



Поставить на «Альбу» можно с коэффициентом 2.30. Клуб из Берлина подошёл к возобновлению чемпионата в оптимальном составе и стартовал с победы над «Скайлайнерс» — 81:72.



На «Ольденбург» можно сделать ставку с коэффициентом 10.00. Команда стартует в чемпионате сегодня матчем против «Ульма». Шансы «Людвигсбурга» эксперты оценили коэффициентом 18.00. Подопечные Джона Патрика в первой игре финального тура обыграли «Раста Фехту» 81:76.



Сделать ставку на «Брозе» можно за 30.00, команда ещё не стартовала в финальном раунде. Поставить на возмутителя спокойствия — «Ульм» — можно с коэффициентом 35.00. Шансы остальных команд намного ниже.



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