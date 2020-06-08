Букмекеры: «Бавария» продлит свою победную серию до 12 матчей

«Бавария» практически обеспечила себе победу в чемпионате Германии. За четыре тура до финиша команда Ханс-Дитера Флика опережает ближайшего преследователя на 7 очков. Кроме того у баварцев продолжается победная серия: команда из Мюнхена выиграла уже девять матчей подряд в Бундеслиге. Букмекеры принимают ставки на то, сколько матчей в итоге составит удачная полоса.
Поставить на то, что «Бавария» выиграет минимум 12 игр, то есть три ближайшие встречи, можно с коэффициентом 1.80. За 2.55 можно сделать ставку на то, что мюнхенцы выиграют все четыре поединка, оставшиеся до конца чемпионата.
В Бундеслиге подопечным Флика осталось сыграть с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Вердером», «Фрайбургом» и «Вольфсбургом».
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