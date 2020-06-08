«Гамбург» — «Хольштайн»: прогноз и ставка на матч второй Бундеслиги 8 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч второй немецкой Бундеслиги 8 июня «Гамбург» — «Хольштайн».

Ставка: победа «Гамбурга» и обе забьют за 3.20.

«Хольштайн» набрал четыре очка в двух турах после рестарта первенства, после чего потерпел два поражения со счётом 1:2 — от «Бохума» и «Арминии». Строго говоря, клубу из Киля уже ничего не надо: 38 очков, 11-е место. Никаким повышением в классе тут и не пахнет, но и прописка во втором дивизионе уже фактически обеспечена.



Отрыв от зоны стыков составляет восемь баллов, открывающий зону вылета «Веен» отстаёт на 10 очков, хотя свой матч в 30-м туре уже провёл. По сути, гости могут просто играть в своё удовольствие. И вот что получается: состав у «Гамбурга» сильнее, плюс родное поле, плюс очевидное преимущество в мотивации.



На таком фоне коэффициент 1.68 на победу хозяев смотрится здорово. Можно даже попробовать взять что-нибудь повеселее. Например, «П1 с форой (-1)» за 2.20 или «П1 + тотал больше 2.5 мяча» за 2.40, смелый вариант — «П1 + обе забьют» за 3.20.



Между прочим, «Хольштайн» забивает больше всех из клубов, находящихся за пределами топ-6. А «Гамбург» сейчас много пропускает. Что-то вроде 2:1 или 3:1 тут вполне вероятно».