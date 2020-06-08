«Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив»: прогноз и ставка на матч чемпионата Израиля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Израиля 8 июня «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив».
Ставка: победа «Маккаби» за 1.75.
«Команды уже успели сыграть по две встречи после рестарта первенства. «Маккаби» продолжил штамповать победы, одолев двух противников из Хайфы — «Маккаби» и «Хапоэль». Оба раза — со счётом 2:0. Пропускают жёлтые очень мало, так что победы всухую в их исполнении приходится видеть часто.
«Бейтар» набрал в двух турах всего одно очко, хотя сражался с прямыми конкурентами за третью строчку. Сперва разгромно уступил «Хапоэль» из Тель-Авива (0:3), а затем разошёлся миром с «Хапоэлем» из Бэер-Шевы (1:1). Заметим, что по ударам в створ «Бейтар» уступил 1:7, то есть одному баллу должен скорее радоваться.
Тут наблюдается серьёзное преимущество «Маккаби». В восьми предыдущих встречах старейший клуб Израиля проиграл один раз, зато добыл шесть побед. И ещё в одном случае довольствовался ничьей. Неудивительно, что даже на выезде на победу фаворита дают коэффициент 1.75. В трёх последних поединках в Иерусалиме жёлтые неизменно оказывались сильнее и забивали как минимум два мяча — 4:0, 2:1 и 2:0. Потому лобовая победа «Маккаби» смотрится нормально, да и «ИТБ 1.5 гола гостей» за 1.91 имеет право на жизнь.
В противостоянии наблюдается любопытная тенденция — в шести из семи предыдущих случаев проходила ставка «обе забьют — нет». На неё дают крепкий коэффициент 1.82, с точки зрения математики это хорошее предложение. Любителям рисковать стоит подумать о «П2 всухую» за 2.73».
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