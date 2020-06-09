Курс доллара США. Прогноз эксперта: до конца недели рубль будет стабилен

Аналитик УК «Промсвязь» Гельды Союнов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Как и ожидалось, спекулянты начали неделю с того, что активно стали отыгрывать итоги заседания ОПЕК+. В какой-то момент даже казалось, что рубль сможет перешагнуть за отметку в 67,99. Но во второй половине дня наша валюта начала плавно снижаться вслед за нефтью. До конца этой рабочей недели, которая, как известно, будет короткой, возможно снижение волатильности в валютных парах. Зарубежные инвесторы будут ждать заседание Комитета по операциям на открытом рынке США. От его результатов во многом зависит, в какую сторону качнётся курс рубля», – сказал Союнов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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