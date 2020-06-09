«Жил Висенте» — «Фамаликан»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Португалии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Жил Висенте» — «Фамаликан».
Ставка: победа «Фамаликана» за 2.78.
«В Примейре Португалии «Жил Висенте» для меня стоит особняком. Конечно, это не «Бенфика», не «Порту» и не «Спортинг». И даже не «Белененсеш». Обычный середнячок, но как звучит название — словно зачин русской народной сказки — жил-был некий Висенте. А ведь этот Висенте — один из основоположников португальской литературы. Это как команда в РПЛ называлась бы «Гавриил Державин». Так вот, симпатизирую этой команде, которая сегодня стоит 10-й в чемпионате Португалии. А принимать ей «Фамаликан», который идёт на пятом месте. Предыдущий матч «Жил Висенте» проиграл (0:1) на выезде предпоследнему в таблице «Портимоненше». Гости приедут в Барселуш на волне эйфории после сенсационной победы над «Порту» (2:1). Поэтому, похоже, немного шансов у хозяев победить амбициозных новгородцев (так переводится название города Нова-Вила-Ди Фамаликан)», — сказал Аскеров.
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