Дарина Денисова: создание монополиста-госрегулятора посеет хаос в букмекерстве

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова прокомментировала инициативу главы Федерации бокса России Умара Кремлёва о создании единого госрегулятора букмекерского рынка.



«Легальные букмекеры-лицензиаты в России сейчас являются членами двух разных СРО для того, чтобы избежать монополизации рынка в чьих-либо интересах. Это аксиома бизнеса. Инициатива же федерации бокса подразумевает создание именно монополиста. Причём, что странно, этот новый орган должен регулировать исключительно букмекеров, не касаясь других сегментов игорного бизнеса», — сказала Денисова.



Она также добавила, что букмекерский рынок сейчас активно развивается во многом благодаря прогрессивным инициативам, что исходят как раз от СРО. В качестве примера эксперт привела принятый в 2019 году закон об упрощённой идентификации новых клиентов.



«Разрушив действующий статус-кво на рынке, инициаторы создания нового госрегулятора, вполне вероятно, посеют хаос. Возможность нового органа-монополиста устанавливать для БК любые платёжные комиссии, «казнить и миловать» на своё усмотрение вернёт букмекерство во времена, когда налоговые поступления в казну от отрасли были мизерны, когда букмекеры не желали работать «в белую», — подчеркнула г-жа Денисова.



По мнению президента СРО БК, регуляторные функции игорного бизнеса со стороны ФНС, Минфина, Роскомнадзора позволяют государству осуществлять полный контроль за легальным букмекерским рынком.



«Букмекеры с уважением относятся к федерации бокса, как, впрочем, и к остальным национальным спортивным федерациям. Одно лишь непонятно — почему развивающая всего один вид спорта структура считает необходимым менять устоявшиеся цивилизованные правила игры в целом сегменте предпринимательства», — заявила Дарина Денисова.

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