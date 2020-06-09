Букмекеры назвали наиболее вероятное содержание 2010-го поста Макгрегора в «Инстаграме»

Конор Макгрегор — популярный спортсмен. В «Инстаграме» у него более 36 млн подписчиков. Макгрегор опубликовал 2206 постов. Букмекеры принимают ставки на содержание поста под номером 2210.



Поставить на то, что именно этим постом ирландец объявит об уходе из UFC, можно с коэффициентом 40.00. Это примерно 2,5% вероятности. Куда выше букмекеры оценивают шансы того, что на этом фото или видео Макгрегор будет в папахе. Поставить на такое развитие событий можно за 10.00 (10%).



С таким же коэффициентом можно поставить на то, что 2210-м постом Конор прорекламирует свой виски Proper Twelwe. За 25.00 можно сделать ставку на то, что ирландец выложит видео, на котором будет спарринговать с Хабибом Нурмагомедовым.



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