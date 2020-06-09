Зико и Дунга прорекламировали сомнительный беттинг-проект

Экс-тренер ЦСКА Зико и бывший капитан и тренер сборной Бразилии Карлос Дунга рекламируют сомнительный проект в беттинг-сфере. Universidade do green учит зарабатывать деньги на ставках. Обучение беттингу платное.



Организатором на сайте проекта указан экс-игрок и сборной Бразилии Бето. Возможно, он уговорил бывших партнёров по сборной прорекламировать его проект, хотя те не вполне понимали детали.



Проект предлагает обучение ставкам на футбол. За это нужно заплатить около $ 100. При этом компания обещает доход на ставках порядка 230 реалов в месяц ($ 460). Всё, что нужно делать после завершения обучения, — смотреть футбольные матчи и делать ставки на них.



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