Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Зико и Дунга прорекламировали сомнительный беттинг-проект

Зико и Дунга прорекламировали сомнительный беттинг-проект
Ставки / Прогнозы 0

Экс-тренер ЦСКА Зико и бывший капитан и тренер сборной Бразилии Карлос Дунга рекламируют сомнительный проект в беттинг-сфере. Universidade do green учит зарабатывать деньги на ставках. Обучение беттингу платное.

Организатором на сайте проекта указан экс-игрок и сборной Бразилии Бето. Возможно, он уговорил бывших партнёров по сборной прорекламировать его проект, хотя те не вполне понимали детали.

Проект предлагает обучение ставкам на футбол. За это нужно заплатить около $ 100. При этом компания обещает доход на ставках порядка 230 реалов в месяц ($ 460). Всё, что нужно делать после завершения обучения, — смотреть футбольные матчи и делать ставки на них.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020