Букмекеры назвали вероятность проведения турнира UFC в Беларуси
UFC вернулась, но пока турниры проходят без зрителей из-за ограничений на массовые мероприятия в США. Букмекеры принимают ставки на то, что один из турниров организации в 2020 году пройдёт на территории Беларуси, где разрешены массовые мероприятия.
Поставить на то, что Дэна Уайт проведёт один из турниров UFC в Беларуси, можно с коэффицентом 8.00. Это примерно 12% вероятности.
По состоянию на утро 9 июня в Беларуси заболели почти 50 тыс. человек. 276 человек умерло, больше 23 тыс. выздоровело. При этом в стране не вводили жёсткий карантин и 9 мая даже провели Парад Победы.
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